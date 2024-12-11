台中派遣公司仲介非法移工 負責人遭緩起訴

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（中央社記者蘇木春台中11日電）洪男以合法人力派遣公司掩護，打出當日領薪等福利吸收非法移工，案經台中市專勤隊送辦公司負責人洪男等3人，中檢日前以緩起訴處分，非法移工已被遣送出國，雇主則函送裁處。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，專勤隊查緝非法移工問題，循線得知42歲洪姓男子在台中市神岡區經營人力派遣公司，卻非法仲介外籍人士擔任派遣工營利。

全案經跟監蒐證後，於民國113年1月至2月間，前往洪男的派遣公司據點查緝，帶回公司負責人洪男等3人、非法雇主3人及非法移工7人，共13人調查。

辦案人員查出，洪男經營人力派遣公司10餘年、客源穩定，但有人力短缺問題，偶然仲介非法外來人口作為派遣人力，未料受派遣客戶歡迎，因而建立起一套非法外來人力進用制度，卻因此排擠國人工作機會、壓低國人薪資水平。

洪男以工作門檻低，語言不通也能輕鬆上手，提供食、宿且「當日派工、當日領薪」，以及員工慶生、舉辦各種節慶聚餐等福利，號召非法移工加入，洪男還以母親、姊姊為人頭開設公司，藉此交互操作節稅，因此連累母姊一併被移送法辦。

專案小組發現，洪男以公司為基地，讓非法移工每天早晨先到公司領取派工單，再按派工地點從事清潔與廠工等工作，收工後再返回公司領薪水，但洪男雖開出日薪新台幣1600元至1700元，還要扣仲介、住宿費、機車租賃等費用，移工實領薪資常不到千元。

專案小組清查，涉案的非法移工來自泰國及印尼，持觀光簽證來台逾期或是失聯移工，粗估洪男非法所得逾50萬元。

全案於今年2月間將負責人洪男等3人，依違反就業服務法移送台中地檢署偵辦，檢方近日以緩起訴處分，並應繳庫10萬元至15萬元，非法工作的外國人皆已被遣送出國，非法雇主則函送台中市勞工局裁處。（編輯：李淑華）1131211