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陳彥翔縱火釀8死二審改判無期徒刑 陳父：沒意見

2024/12/11 15:00（12/11 15:31 更新）
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新竹市一間輪胎行2022年遭屋主二兒子陳彥翔縱火釀8死，檢警前往現場勘驗。（中央社檔案照片）
新竹市一間輪胎行2022年遭屋主二兒子陳彥翔縱火釀8死，檢警前往現場勘驗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）男子陳彥翔縱火致8名家人死亡，一審判死刑提上訴，二審今天審酌陳彥翔自首，改判無期徒刑。對此判決結果，陳彥翔父親陳秉成受訪表示「沒意見」。

二審台灣高等法院發言人王屏夏今天指出，新竹輪胎行縱火8死案件，判決結果，一審死刑判決撤銷，二審改判陳彥翔對直系血親尊親屬犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

王屏夏表示，依卷證資料，陳彥翔在犯罪自首時，顯露懊悔、自責等情緒反應，甚至有向警員借槍自盡等情形，認為自首屬於真實自首，並非基於減刑或其他特殊目的而為，因此依照刑法自首減刑規定，減輕其刑，量處無期徒刑，本件可上訴。

對於二審判決結果，陳秉成今天接受媒體聯合電訪表示「沒意見」。

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輪胎行舊址現已成為空地，外觀搭起竹籬掛上廣告看板，一旁貼有1面土地招租資訊。陳秉成說，該土地45坪，想先對外招租，暫不考慮重建，也不考慮參與都市更新計畫。

新竹市東大路一段「正義輪胎行」2022年發生火警，屋主當時向警消說明，陳彥翔與家人吵架後駕車到加油站買汽油回家，陳彥翔縱火後逃離現場受傷遭到壓制送醫，位在1樓的屋主及時逃生，2樓的4名大人、4名小孩均逃生不及，葬身火海。（編輯：李錫璋）1131211

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男子陳彥翔於民國111年在新竹市東大路一段的輪胎行縱火致8名家人死亡，二審11日改判無期徒刑。輪胎行舊址現已成為空地，外觀搭起竹籬掛上廣告看板，一旁貼有土地招租資訊。中央社記者魯鋼駿攝 113年12月11日
男子陳彥翔於民國111年在新竹市東大路一段的輪胎行縱火致8名家人死亡，二審11日改判無期徒刑。輪胎行舊址現已成為空地，外觀搭起竹籬掛上廣告看板，一旁貼有土地招租資訊。中央社記者魯鋼駿攝 113年12月11日
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