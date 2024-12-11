陳彥翔縱火害死8家人二審判無期徒刑 法院：符合自首依法減刑

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（中央社記者劉世怡台北11日電）男子陳彥翔縱火致8家人亡，二審今天審酌他自首哭求警員救火救妻兒，顯露懊悔自責又向警員借槍自盡等，認定為真實自首，並非基於減刑而為，依法減刑，改判無期徒刑，可上訴。

本件合議庭為審判長侯廷昌、陪席法官黃紹紘、受命法官陳柏宇；本件為憲法法庭作出113年憲判字第8號之死刑釋憲判決後，第一件一審宣告死刑上訴二審審理後宣判的案件。

二審台灣高等法院發言人王屏夏指出，新竹輪胎行縱火8死案件，判決結果，一審死刑判決撤銷， 二審台灣高等法院改判被告陳彥翔對直系血親尊親屬犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

王屏夏表示，合議庭考量陳男行為縱火殺害其父母及家人，具有倫理上的特別可非難性，行為手段也特別殘酷，屬於最嚴重之犯罪，已達科處死刑程度。

但是，依卷證資料，陳男在犯罪自首時，顯露懊悔、自責等情緒反應，甚至有向警員借槍自盡等情形，認為自首屬於真實自首，並非基於減刑或其他特殊目的而為，因此依照刑法第62條自首減刑規定，減輕其刑，量處無期徒刑，本件可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，陳男坦承放火犯行，但否認有殺人犯意，卷證資料所示，陳男因工作、家務問題與父母發生衝突、爭吵已持續不斷長達2、3年之久，陳男的哥哥也曾於爭吵中提及陳男債務問題，遭陳男持鐵棍作勢欲攻擊，在歷次吵架過程中，陳男已數度放話燒燬家裡，但都不被其父母當作一回事。

此外，台大醫院鑑定結果，陳男面對衝突採「外在責任歸因模式」，其與父母爭執，長期累積情緒、壓力，又無法搬離，有時因而較為衝動、魯莽，甚且不惜將採取玉石俱焚的激烈手段。

合議庭考量，陳男於案發當晚與父母爭吵，揚言放火又遭父親無視的言語刺激，即尋找空汽油桶，駕車外出購買汽油，回家後在1樓由內而外潑灑汽油3桶，並表示「林北如果瘋起來，我也敢死我跟你說（台語）」等語，可見陳男對於放火燒燬家裡，不惜與父母同歸於盡，確實為預謀計畫，即有放火殺害父母的直接故意。

合議庭審酌，陳男於案發前與本件其餘被害家人之間並無衝突，他深愛妻子、子女，查無殺害其餘被害家人的犯罪動機，並參酌他犯後哭喊警員趕快救火等情形，認定他放火時，就剝奪屋內3名成人及4名兒童生命，並非直接故意。

另外，依據現場警員證述以及密錄器畫面、110報案錄音譯文等，警員於獲報到達現場時，還未發覺犯嫌，陳男即主動向警員稱「我縱的火，趕快啦」並哭求警員趕快救火、救屋內的妻子、小孩等家人，警員才於現場立即逮捕陳男，加快後續案件偵辦。

合議庭審酌，陳男並不是只顧自首減刑，坐視被害人的生命損害，也不是迫於情勢而不得不供承犯罪事實，難認他屬於「狡黠陰暴」而自首之人，並參酌被害人、被害人家屬的意見，綜合判斷後，判決無期徒刑，全案可上訴。

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陳彥翔被控民國111年6月15日晚間9時40分，又與父母因家務等問題有激烈口角衝突後，外出購買汽油返家後潑灑於輪胎行1樓地板等，再以打火機點燃廚房紙巾丟擲，火勢迅速延燒，導致4名大人、4名小孩葬身火海。一審判決陳彥翔死刑。（編輯：張銘坤）1131211

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