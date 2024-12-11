陳彥翔改判無期徒刑 高檢署：應判死將研議上訴

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）男子陳彥翔縱火致8家人亡，一審判死刑，二審認定為自首而改判處無期徒刑。高檢署今天說，檢察官認為陳男罪無可逭，非永久與世隔絕無以實現正義，應判處死刑，研議提起上訴。

台灣高等檢察署新聞稿指出，檢察官認為陳男基於殺人的直接故意，放火致有8名被害人死亡的罪行，已符合憲法法庭113年憲判字第8號判決所示的個案犯罪情節屬最嚴重的罪行。

高檢署表示，陳男罪無可逭，非永久與世隔絕無以實現正義，應予判處死刑，檢察官將於收受判決後，研議提起上訴。

民國111年6月15日晚間9時40分，陳彥翔被控又與父母因家務等問題有衝突，外出買汽油返家後潑灑於輪胎行1樓地板等，再以打火機點燃廚房紙巾丟擲，火勢迅速延燒，導致4名大人與4名小孩葬身火海。一審新竹地方法院判決陳彥翔死刑。

案經上訴，二審台灣高等法院今天做出判決；本件為憲法法庭作出113年憲判字第8號之死刑釋憲判決後，第一件一審宣告死刑上訴二審審理後宣判的案件。

高院新聞資料指出，陳男縱火殺害其父母及家人，具有倫理上的特別可非難性，行為手段特別殘酷，屬於最嚴重之犯罪，已達科處死刑程度。

二審指出，陳男坦承縱火，但否認有殺人犯意，依卷證資料所示，陳男因家務及債務問題與父母長期爭吵，多次放話縱火燒家未被當作一回事；案發當天陳男與父母再度爭吵後外出買汽油返家縱火，可見為預謀計畫，即有殺害父母的直接故意。

合議庭審酌，陳男於案發前與其餘被害家人並無衝突，查無殺害其餘被害家人的動機，並參酌他犯後哭喊警員救火及屋內家人等情形，認定他就剝奪屋內3名成人及4名兒童生命，並非直接故意。

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合議庭考量，陳男主動向警員坦承犯行，於自首後顯露懊悔，甚至向警員借槍自盡，認為並非只顧自首減刑，坐視被害人的生命損害，也非迫於情勢而不得不坦承犯行，難認他屬於「狡黠陰暴」而自首之人。

二審認為，依照刑法第62條自首減刑規定，減輕其刑，綜合參酌被害人及被害人家屬的意見，據此撤銷陳男的一審死刑判決，依對直系血親尊親屬犯殺人罪改判處無期徒刑，褫奪公權終身，本件可上訴。（編輯：張銘坤）1131211