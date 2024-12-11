陳彥翔改獲無期徒刑 檢將提上訴、死者家屬：勿廢死

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（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北11日電）男子陳彥翔縱火致8家人亡，二審今改判無期徒刑。陳男妻子的姐姐以及陳男大嫂母親聆判後均說，無法接受判決結果，懇求總統評估不要廢除死刑。檢方表示，將提上訴。

台灣高檢署表示，待收到判決後，研議提起上訴。

男子陳彥翔被控被控民國111年6月間縱火致8家人喪命，一審判決死刑，經上訴，二審台灣高等法院今天審酌他自首哭求警員救火救妻兒，顯露懊悔自責又向警員借槍自盡等，認定為真實自首，並非基於減刑而為，依法減刑，改判無期徒刑，可上訴。

8名死者分別為，陳彥翔的母親、妻子、3名子女，以及妹妹、大嫂與姪女。陳彥翔今天未到庭聆判，大嫂的母親以及妻子的姐姐們到庭聆判後，接受媒體聯訪。

大嫂的母親林雪紅哭著說，自己夜夜難眠，哭到眼睛都看不清，她無法相信及接受，高院今天竟然改判陳彥翔無期徒刑，大法官已經明確指出死刑有條件合憲，難道這種殺死至親骨肉、連幼童都不放過的滅門慘案，不應該判死刑嗎？她懇求檢察官提起上訴，不是為了報仇，而是為了正義。

林雪紅說，懇求總統、法務部、立法委員等可以幫忙，應審慎評估不要廢除死刑，這會對社會造成危害，也對被害者家屬造成嚴重傷害，因為如果輕縱並廢死，只會讓更多被害人家庭遭受她現在所承受的痛苦。

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陳彥翔妻子的3名姐姐則說，對於今天改判陳彥翔無期徒刑，她們無法接受，也對台灣司法感到非常失望，她要問，有誰能保證加害人出來（出獄），不會再傷害其他人，執政者永遠不能體會被害人家屬的心情。

她們說，「因為被害死的人，不是你們的家人，講廢死，不是你們執政者說了算，最有資格說的是我們被害者家屬，因為你們沒有同理心，執政者根本就德不配位」。（編輯：張銘坤）1131211