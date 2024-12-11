本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
首頁 / 社會

陳彥翔改獲無期徒刑 檢將提上訴、死者家屬：勿廢死

2024/12/11 12:52（12/11 13:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
男子陳彥翔縱火致8家人亡，一審遭判死刑，不滿一審新竹地院認定自首卻沒減刑，提上訴，二審台灣高等法院11日依殺人等罪判決無期徒刑，可上訴。死者家屬聆判後高院外受訪，情緒激動，不能接受判決結果。中央社記者郭日曉攝 113年12月11日
男子陳彥翔縱火致8家人亡，一審遭判死刑，不滿一審新竹地院認定自首卻沒減刑，提上訴，二審台灣高等法院11日依殺人等罪判決無期徒刑，可上訴。死者家屬聆判後高院外受訪，情緒激動，不能接受判決結果。中央社記者郭日曉攝 113年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北11日電）男子陳彥翔縱火致8家人亡，二審今改判無期徒刑。陳男妻子的姐姐以及陳男大嫂母親聆判後均說，無法接受判決結果，懇求總統評估不要廢除死刑。檢方表示，將提上訴。

台灣高檢署表示，待收到判決後，研議提起上訴。

男子陳彥翔被控被控民國111年6月間縱火致8家人喪命，一審判決死刑，經上訴，二審台灣高等法院今天審酌他自首哭求警員救火救妻兒，顯露懊悔自責又向警員借槍自盡等，認定為真實自首，並非基於減刑而為，依法減刑，改判無期徒刑，可上訴。

8名死者分別為，陳彥翔的母親、妻子、3名子女，以及妹妹、大嫂與姪女。陳彥翔今天未到庭聆判，大嫂的母親以及妻子的姐姐們到庭聆判後，接受媒體聯訪。

大嫂的母親林雪紅哭著說，自己夜夜難眠，哭到眼睛都看不清，她無法相信及接受，高院今天竟然改判陳彥翔無期徒刑，大法官已經明確指出死刑有條件合憲，難道這種殺死至親骨肉、連幼童都不放過的滅門慘案，不應該判死刑嗎？她懇求檢察官提起上訴，不是為了報仇，而是為了正義。

林雪紅說，懇求總統、法務部、立法委員等可以幫忙，應審慎評估不要廢除死刑，這會對社會造成危害，也對被害者家屬造成嚴重傷害，因為如果輕縱並廢死，只會讓更多被害人家庭遭受她現在所承受的痛苦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳彥翔妻子的3名姐姐則說，對於今天改判陳彥翔無期徒刑，她們無法接受，也對台灣司法感到非常失望，她要問，有誰能保證加害人出來（出獄），不會再傷害其他人，執政者永遠不能體會被害人家屬的心情。

她們說，「因為被害死的人，不是你們的家人，講廢死，不是你們執政者說了算，最有資格說的是我們被害者家屬，因為你們沒有同理心，執政者根本就德不配位」。（編輯：張銘坤）1131211

#台灣
#台灣高檢署
#法務部
#陳彥翔
陳彥翔
陳彥翔縱火害死8家人二審判無期徒刑 法院：符合自首依法減刑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：