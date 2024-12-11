陳彥翔改判無期徒刑 被害大嫂母親無法接受

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）男子陳彥翔縱火導致8名家人身亡，二審今天撤銷一審死刑判決，改判無期徒刑。陳男大嫂的母親林雪紅透過信件表示，「我的孩子在火海中喊救命，他卻冷眼旁觀」，無法接受。

新竹市男子陳彥翔於民國111年6月15日晚間縱火，導致母親、妻子、3名子女、妹妹、大嫂與姪女共8人當場死亡，二審今改判無期徒刑。

陳男大嫂的母親林雪紅、陳彥翔妻子的2名姐姐今天在犯罪被害人保護協會新竹分會陪同接受媒體訪問表示，無法接受判決結果。

林雪紅今天也發布「我的孩子在火海中喊救命，他卻冷眼旁觀」信件，闡述對司法的盼望以及身為被害者母親，對女兒死亡不捨的心情。

林雪紅信中表示，每當夜深人靜，總是會想起女兒最後的模樣，也想著才11個月大的外孫女還未認識這個世界即離去，這是多麼心碎的場景。

林雪紅說，她的女兒（陳彥翔的大嫂）抱著年幼的孩子，在無處可逃的火場裡身亡，陳彥翔冷眼旁觀，這是天理難容的畫面，至今讓她夜不能眠，痛徹心扉。

她表示，大法官已明確指出死刑合憲，此案是造成8條人命死亡的滅門慘案，若連這樣冷血、殘忍的犯行都能免死，什麼案件才能判死刑，而死刑存在的意義為何。

林雪紅指出，陳彥翔曾在法庭上說「不知道汽油那麼危險」，這是荒謬的話，陳彥翔根本沒有改過向善的可能，若今天輕縱他，會讓更多家庭遭受痛苦。

林雪紅說，作為死者家屬，她必須為家屬討回公道，盼法官聆聽家屬的聲音，也給往生者公道。

台灣高等法院發言人王屏夏今天指出，新竹輪胎行縱火8死案件，判決結果，一審死刑判決撤銷，二審改判陳彥翔對直系血親尊親屬犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。（編輯：蕭博文）1131211