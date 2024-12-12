新北議員指警局疑職場霸凌 督察室：審議不成立

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市議員劉美芳今天表示，市警局訓練科長期存在霸凌，21名警員竟有11人請調或提前退休，顯示問題根深蒂固。警局回應說，去年經外部專家公正審議，結果認定不成立職場霸凌。

中國國民黨市議員劉美芳今天開記者會，並公布陳情者的錄音檔表示，民國111年陳情人A調任市警局訓練科時，科長將工作交給剛到職的陳情人A，還要求在週末加班，並在群組中公開批評其製作簡報中的錯字。

劉美芳說，陳情人B是資深警員，因不堪長官羞辱，憤而申請退休。經開導後，才轉調其他單位。

她說，陳情人C陳述，被上級強迫簽署不實紀錄表。當陳情人申訴時，調查小組的評議結果，並未公正處理。

劉美芳說，依據訓練科提供的統計揭露，該科21名警員有11人請調或提前退休，比例遠高於正常範圍。

她說，警界的權力結構、人際關係封閉，且有深厚的學長學弟制，使不少警員對霸凌事件選擇忍氣吞聲，被害人聲音難被聽見。且評議委員幾乎都來自警局內部，案件難獲公正處理。

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對此，市警局督察長林故廷回應表示，陳情人於112年5月申訴時，警察局已受理並經外部專家、學者共同審議，結果認定不成立職場霸凌；陳情人當時對審議結果並未依救濟程序提出申訴。

至於當時未提申訴的陳情人，林故廷說，主動調查釐清事實，秉公處理；並加入外部專家學者，公正審議制度。警局將持續關懷員警身心狀況，及加強宣導職場霸凌防治及相關申訴機制。（編輯：李錫璋）1131212