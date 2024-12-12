台中男開車酒駕失控撞6車 機車騎士送醫不治

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（中央社記者蘇木春台中12日電）林姓男子今天開車行經台中市東區自由路三段時失控，連續撞自小客、機車等6輛車，共有4人送醫，其中1名機車騎士傷重不治，林男經警方酒測有酒精反應，事故原因待警方調查釐清。

台中市消防局今天上午10時47分獲報，東區自由路三段發生1輛自小客車失控衝撞多車事故，派遣救護人車前往處理，共將3男1女等4人送醫，事故現場散落汽機車零件，連路燈電桿都被撞倒。

台中市警察局第三分局初步調查，22歲林姓男子事發當時駕駛自小客車，沿自由路三段往東方向行駛，行經事故地點時失控撞擊沿線4輛自小客車、1輛機車及1輛自行車。

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事故造成機車騎士75歲杜姓男子當場無生命跡象，送中國醫藥大學附設醫院急救仍宣告不治，自行車騎士58歲宋姓男子顱內出血，送澄清綜合醫院平等院區開刀治療，另名自小客車駕駛46歲黃姓女子身體不適，目視無外傷送中國附醫檢查。

肇事的林男膝部擦傷，送澄清醫院平等院區治療，據了解林男呼氣酒測值達0.98毫克，全案警方後續將依法移送地檢署偵辦，相關肇事責任尚待事故分析鑑定。（編輯：謝雅竹）1131212