台中男飲酒夜唱到天亮 酒駕撞多車釀1死2傷

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）林姓男子12日上午酒後駕駛朋友的車輛在台中市東區狂飆撞6車，釀1死2傷，肇事前在北區1家KTV飲酒夜唱到天亮，先後在北區、中區擦撞其他車輛，全案依法送辦。

林姓男子駕車行經自由路、進德路口時，撞擊4輛自小客車、1輛機車及1輛自行車，造成75歲杜姓機車騎士送醫不治，58歲宋姓自行車騎士顱內出血，送醫治療，46歲黃姓自小客車駕駛也送醫。

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根據了解，林姓男子離開KTV後駕車，發動引擎後撞擊停放前面的特斯拉，但逕行離開，3分鐘後又在中區公園路、市府路擦撞機車後逃逸，隨後就在東區自由路連撞6車。

警方表示，林姓男子肇事後右膝大片撕裂傷，送醫治療後，今天上午被帶回派出所偵訊。警方在林姓男子車內搜出K他命、K盤、瓦斯槍，槍枝經測試無殺傷力，全案將依中華民國刑法酒駕致人於死、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。（編輯：李明宗）1131213