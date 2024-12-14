台中男酒駕狂飆撞7車1死3傷 法院裁定收押

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）22歲林姓男子有公共危險罪嫌等紀錄，12日他酒駕行經台中市北區、中區、東區等，狂飆2公里，撞6輛汽機車、1輛自行車，造成1死3傷，台中地檢署聲請羈押，台中地院今天准予羈押。

台中地檢署以林男涉犯刑法的酒駕致死罪以及不能安全駕駛致死罪，本刑3年至10年之罪，涉案重大等理由聲請羈押，台中法院今天認為林男有逃亡之虞，案件仍在偵查中，尚有諸多事項待調查釐清，准予羈押。

林男與友人在台中市北區一家KTV歡唱飲酒，12日上午走出KTV，駕車準備離去時，先撞上停在前方的特斯拉後逕行離去，隨後又在中區公園路、市府路口，擦撞機車騎士逃逸。

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上午10時許他高速行駛在自由路、進德路口，連撞3輛自小客車、1輛機車、1輛自行車，造成騎機車的杜姓老翁死亡，騎自行車的宋姓街友受傷，小客車女駕駛輕傷，林男則是腿部骨折，送醫手術。據了解林男呼氣酒測值達0.98毫克。

13日警方將林男帶回派出所偵訊，並在他的車上搜出K他命、吸食工具及一把沒有殺傷力的空氣槍。林男初步驗尿，並無毒品反應，警方13日晚間，依酒駕致死罪與毒品危害防制條例移送偵辦，地檢署聲請羈押，法院今天准予羈押。（編輯：謝雅竹）1131214