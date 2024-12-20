加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
味全龍與陳子豪達成共識 10年合約總值1.3億元
首頁 / 社會

黑道父替國中兒打同學出氣 桃院判執行刑4年10月

2024/12/20 16:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市有黑道背景的33歲陳姓男子，去年為了幫就讀國中的兒子出氣，找來30多名幫眾毆打兒子的同校學生。桃園地方法院今天依多項罪名，判處陳男應執行有期徒刑4年10月，可上訴。

桃園地檢署起訴書指出，陳男的兒子在平鎮區某國中就讀，去年3月間因細故與同校洪姓學生發生口角，陳男為幫兒子出氣，帶著30名幫眾約出洪姓學生及其他相關學生到平鎮區一處菸酒行談判。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

起訴書指出，陳男在談判過程中，持刀械以加害生命等言語恐嚇洪姓學生等人，並唆使幫眾們毆打學生們，導致學生們有腦震盪、骨折等傷勢；案經警方偵辦，桃檢去年間依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴陳男等人。

桃園地方法院今天依共同犯指揮犯罪組織罪判處陳男有期徒刑3年6月、犯聚眾施強暴罪部分判處有期徒刑6月、犯成年人與少年共同對少年犯傷害罪部分判處有期徒刑1年6月、犯招募他人加入犯罪組織罪部分判處有期徒刑8月；不得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑4年10月。（編輯：李錫璋）1131220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：