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假車禍摔手表涉碰瓷詐財多起 新北警逮2人送法辦

2024/12/20 16:22
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北警方今天表示，詹姓男子及張姓男子因缺錢花用，以「碰瓷」手法詐騙機車騎士，佯稱車禍造成手表掉落損壞要求賠償。清查已涉案6件，昨天拘提後，以毒品與詐欺罪嫌移送。

新北市警察局海山分局下午發布新聞表示，多名民眾月前在臉書社群發文，提醒留意2名男子以製造假車禍手段碰瓷，再以手表毀損或手腕受傷為由，索取現金和解。

分局表示，案發後曾查出2人身分且發布通知，但2名男子遲未到案說明。專案小組深入追查，發現詹男、張男除在板橋地區犯案2起，詐騙得逞新台幣5000元，也涉足至永和區行騙4件，已查出被害民眾至少8人。

警方19日持拘票、搜索票前往2人位於板橋區吳鳳路的住處，拘提2人到案，並搜索查扣贓款、作案用手表4支、提款卡、存摺、毒品殘渣袋及手機等證物。

海山警分局說，經調查，詹男及張男平日缺錢花用，經常2人一組，選定狹窄巷弄或人潮較多的傳統市場，1人刻意伸手碰觸騎乘機車行經的民眾，將事先準備好的手表故意掉落地上，再以破損或手腕擦挫傷為由，索取數百元至數千元現金。

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警方說，另1人則在旁鼓譟、大聲咆哮助勢，藉以讓民眾陷於錯誤，想盡快賠錢了事；但一聽到民眾要報警處理，2人則以趕時間為由，迅速離開現場。

警方說，昨天循線拘捕2人到案，詢問後，下午依涉嫌違反毒品危害防制條例暨詐欺（假車禍碰瓷）罪嫌，移送檢方偵辦。警方並呼籲，如發生車禍或疑似假車禍詐財，切勿隱忍姑息或私下和解，可報案處理。（編輯：李錫璋）1131220

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