警破販毒集團循線查獲成員擁3長槍 1男遭逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市刑警大隊先前破獲販毒集團，發現其中1名成員的手機內有改造槍照片，循線查獲有毒品等前科的陳姓男子涉嫌改造長槍，搜出改造工具及3把長槍，警詢後依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天以資料表示，偵八隊日前執行查緝販毒集團，發現其中1名成員的手機內有改造槍枝的照片，立即組專案小組偵辦，查出有前科的30幾歲陳姓男子涉案。

警方掌握情資後，發現陳姓男子是在位於新竹縣尖石鄉的住處內改造槍械，派員前往埋伏多日，日前發現陳男未出門趁拂曉時進屋搜索，查獲3把改造長槍及電鑽、砂輪機等改造工具1批。

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警方表示，把3把扣案槍枝送台北市警察局刑事鑑識中心初驗後，3把長槍均具殺傷力，陳男自稱是打獵用的槍枝。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例把陳姓男子移送新竹地方檢察署偵辦。

台北市警察局指出，為防止不法分子持槍犯案，將積極查緝國內各式改造槍械工廠及高風險擁槍分子，從源頭斷根，遏阻不法槍枝來源。民眾如發現任何槍械或其他犯罪事證，可勇於向警舉發。（編輯：李錫璋）1131221