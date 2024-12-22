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台中男無照酒駕闖紅燈撞遊覽車 警方開罰送辦

2024/12/22 13:40（12/22 13:51 更新）
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台中市林姓男子無駕照並酒後開車闖紅燈，行經潭子區崇德路、大豐路口時與遊覽車發生碰撞，小客車車頭幾乎全毀。警方後續將林男依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月22日
台中市林姓男子無駕照並酒後開車闖紅燈，行經潭子區崇德路、大豐路口時與遊覽車發生碰撞，小客車車頭幾乎全毀。警方後續將林男依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）42歲林姓男子駕駛小客車行經潭子區崇德路、大豐路時，因闖紅燈與另輛直行的遊覽車碰撞，幸遊覽車上無載客，林男手腳挫傷送醫無礙，警方查出林男無照且有酒精反應，依法送辦。

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台中市大雅警分局今天表示，林男駕駛小客車上午6時27分行經潭子區崇德路、大豐路口，與44歲劉男駕駛的遊覽車發生碰撞，小客車車頭毀損，遊覽車車身受損。幸好，劉男當時開車準備載客，尚無乘客在車上。

警方依規定到場處置，林男經檢測有酒精反應，手腳擦挫傷，就醫後無大礙，後續將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。另有關林男無照駕駛闖紅燈違規行為，已違反道路交通管理處罰條例第53條1項、第21條1項4款，依法製單舉發，分別處新台幣1800以上5400元以下罰鍰，以及6000元以上2萬4000元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1131222

#台中市大雅警分局
#酒駕
#闖紅燈
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