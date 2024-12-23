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嘉縣7旬獨居婦陷愛情圈套遭詐財 警逮3嫌

2024/12/23 13:10
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（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）嘉義縣7旬獨居婦人9月間在網路結識一名英挺男網友，網友貼心每天噓寒問暖，以為遇到真愛，先協助支付稅金45萬元，後續需再付60萬元起疑，通報警方逮捕3名詐團車手。

嘉義縣警察局中埔分局今天表示，這就是很典型的愛情詐騙案件，利用獨居婦人的空虛，只要互相加Line成為好友後，男網友就會每天噓寒問暖，讓婦人感到窩心，有時還會傳露出腹肌的照片，更令婦人每天都會期待與男網友透過LINE談心。

警方指出，71歲婦人今年9月間，在臉書（Facebook）認識一名男網友，並互加LINE成為好友，兩人聊了近4個月，網友覺得已取信於婦人，佯稱12月間欲返台發展，並欲與婦人見面，不過，婦人當下已陷入詐騙集團所設下的愛情陷阱。

警方說，後來網友假裝汽車先運回台，不過因逃稅問題遭海關扣留中，需支付新台幣45萬元，並要求婦人聯繫自稱律師的男子，婦人不疑有他，將45萬元面交給詐騙集團車手。

警方表示，這名男網友又假借汽車內被搜出毒品，還要再支付60萬元，才可順利出關；婦人起疑並害怕受法律牽連向警方詢問，經警解釋各式詐騙手法，婦人才驚覺遭騙。

被害婦人與警方合作，日前與詐騙集團約在住處面交60萬元，取款的1名車手，及2名監控車手男子，均遭警方當場逮捕。（編輯：謝雅竹）1131223

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