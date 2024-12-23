宜蘭男子掛註銷車牌上路 拒檢逃逸撞樹吃4張罰單

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣呂姓男子向友人借車，掛上遭註銷的車牌上路，途中遭警方攔檢。呂男加速逃逸自撞路樹，警方持槍喝令下車，開出4張罰單近4萬元。

宜蘭縣警局交通警察隊昨天下午3時30分許，在員山鄉永金一路執行取締酒駕勤務，見一輛自小客車駕駛神色緊張，經警用電腦查詢車籍資料，發現懸掛的車牌已註銷，且與車輛廠牌及車身顏色明顯不符。

警方立即示意駕駛停車受檢，但駕駛不服稽查加速逃逸；員警沿路尾隨，不斷以警報器及擴音器示意停車，但駕駛仍不理會，沿永金一路、永廣路逃逸，之後失控在永廣路自撞路樹及反光鏡。

駕駛自撞後一度下車逃逸，隨後疑似為拿取物品又回到車內，此時，警方趕抵現場，為避免遭攻擊，吳姓女警持槍喝令駕駛下車受檢。

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警方調查，駕駛呂男向友人借車，但車牌已遭註銷並繳回監理站，呂男為了上路，竟異想天開將自己的車牌懸掛在友人車輛，但此車牌也因逾期檢驗而遭到註銷，呂男擔心被警方開罰而加速逃逸。

警方依違反道路交通管理處罰條例，使用吊銷、註銷牌照、拒絕停車接受稽查逃逸等，對呂男告發4張舉發單，罰鍰金額總計新台幣3萬9800元，另撞毀路樹及反光鏡部分將由相關單位求償。（編輯：蕭博文）1131223