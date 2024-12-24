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屏東酒駕大執法 取締26件、16人送辦

2024/12/24 10:27（12/24 11:21 更新）
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屏東縣政府警察局在20至22日展開酒駕大執法，共取締違規26件，其中16人依公共危險罪移送法辦、10人處行政裁罰，盼減少酒駕肇事風險。（屏東縣警局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月24日
屏東縣政府警察局在20至22日展開酒駕大執法，共取締違規26件，其中16人依公共危險罪移送法辦、10人處行政裁罰，盼減少酒駕肇事風險。（屏東縣警局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣政府警察局在20日至22日展開酒駕大執法，共取締違規26件，其中16人依公共危險罪移送法辦、10人處行政裁罰，盼減少酒駕肇事風險。

依屏東縣警局統計，今年1月迄今，共取締酒後駕車違規2230件，酒駕事故造成7人死亡、346人受傷，雖較去年同期死亡減少7人，受傷減少27人，但事故仍對許多家庭造成無法彌補損害，成為社會關注重大安全隱憂。在20日至22日，展開酒駕大執法。

屏東縣警局今天發布新聞稿表示，此次取締行動中，針對酒駕高風險時段及地點進行重點部署，3天共取締違規26件，其中16人依公共危險罪移送法辦、10人處行政裁罰。

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另外，路口未停讓釀交通事故頻傳。屏東縣警局統計，今年1月至12月11日，屏東縣無號誌及閃光號誌路口共發生4288件交通事故，造成27人死亡、5952人輕重傷，事故數量與受傷人數較去年同期減少，但死亡人數卻增加3人，顯示路口安全問題依舊嚴峻。

屏東縣警局強調，行經無號誌路口時，駕駛人應減速停讓，嚴格遵守道路優先權規則，防止事故發生，確保用路人生命安全。（編輯：謝雅竹）1131224

屏東縣警察局統計113年1月至12月11日，屏東縣無號誌及閃光號誌路口共發生4288件交通事故，警方呼籲駕駛人應減速停讓，遵守道路優先權規則，並將持續加強執法力度。（屏東縣警局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月24日
屏東縣警察局統計113年1月至12月11日，屏東縣無號誌及閃光號誌路口共發生4288件交通事故，警方呼籲駕駛人應減速停讓，遵守道路優先權規則，並將持續加強執法力度。（屏東縣警局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月24日
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