走失寵物鸚鵡飛進派出所 停警員肩上「報案」

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市張姓女子飼養的和尚鸚鵡21日飛出屋外失蹤，昨天下午飛進台南市政府警察局第三分局安南派出所，停在值班員警肩上，員警除先妥善安置，並由腳環資料聯繫張女成功團圓。

台南市警察局第三分局新聞稿指出，安南派出所警員黃冠霖昨天擔服值班勤務時，突有一隻和尚鸚鵡飛進派出所值班台，停在黃冠霖肩上，似乎是想拜託員警幫忙通知飼主，黃冠霖除了先妥善安置鸚鵡，還自掏腰包購買瓜子餵食。

第三分局指出，警方發現鸚鵡繫有腳環，根據腳環上電話號碼聯繫到住在安南區的飼主張姓女子，張女接獲通知不久後就趕到派出所領回。

張女向警方表示，21日下午發現飼養10多年的鸚鵡「阿舊」從家中飛出去，於住家周遭找尋許久，但未發現蹤影，因為與「阿舊」如家人般感情深厚，走失這段期間可說心急如焚，很感謝警方幫忙找回心愛寵物。

第三分局指出，民眾飼養貓、狗類寵物應植入晶片，鳥類寵物則可戴腳環，並謹慎看管，避免不慎走失或有攻擊他人行為。（編輯：謝雅竹）1131224