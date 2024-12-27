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女檢舉門口顧客違停挨罵屎尿 求償店家8萬元敗訴

2024/12/27 11:37
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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄杜姓女子因在陳姓男子店面人行道前拍攝陳男客人違停車輛，進而發生口角。陳男氣得辱罵「蕭查某」、「屎尿」等語，杜女因此求償8萬，高雄地院判決駁回告訴。

高雄地方法院審理時，陳男稱杜女長期無故檢舉其店面違停車輛，害他無法做生意，當時只是請杜女不要再拍攝，且此處為社區公用停車位，並無違停事實。至於相關辱罵言論則是對杜女所為的喃喃自語，並沒有要針對對方。

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法官勘驗案發當時影片，發現2人是就車輛是否有違停爭執，陳男更因對方手機錄影蒐證行為和回擊言論更加激動，可見得陳男不甘示弱回擊，屬於一般人常見反應，並非單純直接對於杜女人格羞辱、貶抑，據此難認主觀上有直接侮辱故意，因此原告請求賠償侵害名譽權的精神撫慰金新台幣8萬元並無根據，全案審結後駁回杜女告訴，可上訴。

判決指出，陳男民國111年3月7日中午因不滿杜女在其店門口人行道前，持手機拍攝客人違規停車發生口角，但爭吵過程中，陳男以「蕭查某」、「屎尿」等語辱罵，杜女事後氣得提起民事求償8萬元。（編輯：謝雅竹）1131227

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