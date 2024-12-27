台中民團擺攤連署罷免3藍委 男子砸攤推擠志工

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中有公民團體昨天在南屯區某路口，擺攤宣傳連署罷免國民黨3名立委，李姓男子自稱房東稱影響騎樓空間砸攤推擠志工，員警到場雙方已無衝突且未提告，籲民眾理性表達訴求。

有公民團體昨天晚間在南屯區文心路一段與大業路口，擺攤宣傳連署罷免國民黨籍3名台中市立委，李姓男子突然砸毀連署攤位，並與在場民眾起口角推擠衝突，有志工將案發畫面拍下貼上網，引發網友議論。

台中市警察局第四分局今天表示，警方昨天晚間6時許，接獲報案人53歲吳姓女子自稱為問卷調查負責人，於路邊填寫問卷時，遭不明男子推擠示意離開，雙方因此爆發口角糾紛，報警請求協助。

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警方指出，經派員到場時，已未有衝突情事，亦未有人員受傷，經查73歲李姓男子自稱房東，指責吳女在騎樓擺放文宣物品導致環境髒亂並妨礙行人通行，屢次請對方改善，但都置之不理，因此衍生衝突，經員警告知雙方權益及理性表達訴求後，當事人當場均表示不提告。

有關外傳案件為罷免某民代的連署活動，警方表示，經查活動未事前向警方提出申請，籲請民眾辦理政治性室外集會活動，皆應事先提出申請，警方將秉持「保障合法、取締非法、制裁暴力」原則辦理。（編輯：郭諭儒）1131227