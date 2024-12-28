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專訪／陸委會反制懲獨22條 邱垂正：禁陸涉台系統「一把手」來台
首頁 / 社會

台南2男女遭新加坡網友愛情詐騙 險失金60萬元

2024/12/28 12:00（12/28 12:16 更新）
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台南市佳里郵局27日1小時內連續通報2件愛情詐騙案，黃姓男子和張姓女子分別和新加坡網友談異國戀，都準備匯款給對方，幸好被警方攔阻。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月28日
台南市佳里郵局27日1小時內連續通報2件愛情詐騙案，黃姓男子和張姓女子分別和新加坡網友談異國戀，都準備匯款給對方，幸好被警方攔阻。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月28日
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市佳里郵局昨天1小時內連續通報2件愛情詐騙案，黃姓男子和張姓女子分別和新加坡網友大談異國戀，再準備匯款給對方，幸好被警方攔阻，免於失金新台幣60萬元。

台南市警局佳里分局今天指出，黃姓男子透過通訊軟體認識1名自稱住在新加坡的女子，2人以交往為由，互動密切，這名女子取得黃男信任後，宣稱準備購買機票來台，要求黃男匯款3萬元，還承諾未來在台灣一起工作。

黃男信以為真，昨天中午前往佳里郵局欲匯款到陌生帳戶被查覺通報，警方趕到現場勸說，才攔阻黃男遭愛情詐騙。

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未料，警方才勸離黃男不到1小時，另名張女到佳里郵局欲匯款57萬元到陌生帳戶，警方獲報又趕往勸阻；原來張女在社群平台結識1名自稱住在新加坡的男子，雙方以「交往結婚」為前提，長期互動。

這名男子取得張女信任後，宣稱準備攜帶3000萬元到台灣，但因海關稅務問題需要支付57萬元稅金，甚至還傳送裝滿現金行李箱相片，張女信以為真，所幸匯款時被攔阻。（編輯：謝雅竹）1131228

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