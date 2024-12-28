檳榔攤掩護詐團 酒店經紀兼「收水頭」遭逮送辦

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北警方今天表示，詐騙集團水房（管理金錢部門）藏身在檳榔攤內，日前依據車手線索溯源，鎖定張姓男子為詐團「收水頭」，前往檳榔攤攻堅並查獲犯案工具，將張男移送檢方。

新北三峽警分局下午發布新聞表示，詹姓被害人向警方報案表示，今年8月因誤入臉書Facebook飆股群組，加入後，共提領新台幣182萬元，前往中和區便利超商分3次將「投資款」給3名不同車手。

警方說，也有黨姓被害人在台北市羅斯福路，交付42萬元給詐騙車手。三峽警分局員警追查，這幾筆贓款，經幾名車手收款後，都進到張姓「收水頭」口袋。

警方調查，張男有詐欺、毒品及洗錢防制法前科，平日以開白牌車司機兼酒店經紀，負責接送小姐、招呼客人為業，私下卻是詐騙集團的「收水頭」。

警方表示，張男與詐欺集團成員，找來吳姓、洪姓、吳姓、鄭姓及吳姓等5名面交車手，收取詐騙款項，再拿到板橋區榔攤的水房交款，完成任務。

日前，警方與霹靂小組，持槍衝入板橋區這處檳榔攤內，以破門器撞破隱蔽屋內暗門，壓制屋內人員。並在水房內查扣帳本、點鈔機、作案用手機、現金。

張男到案後，否認擔任收手頭，供稱不認識這些車手。但員警根據蒐集證據，將他依加重詐欺及洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1131228