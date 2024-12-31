桃園市新增29處科技執法 114年元旦上路

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃市警方指出，自114年元旦起，市內新增29處科技執法，包括27處多功能科技執法設備及2處區間平均速率自動偵測照相系統設備，根據統計評估平均可減少10%以上事故發生。

桃園市警察局交通警察大隊今天表示，114年元旦起新增29處科技執法，包括27處多功能科技執法設備，以及龜山區萬壽路一段及青山路二段2處區間平均速率自動偵測照相系統設備。

新設科技執法設置地點都是高發事故路口，每處多功能科技執法都裝置測速照相功能外，還會依據肇事因素規劃加裝闖紅燈、不停讓行人等取締功能，以維護交通安全。

交通警察大隊指出，根據統計，建置科技執法路口形同無形警力全時段執法，評估事故發生平均可減少10%以上。

有關科技執法模式，交通警察大隊表示，設備偵測到違規後，相關畫面會傳送至後端平台，由員警審核確認事證無誤後進行舉發，以避免不必要的爭議，確保執法準確，同時兼顧情理法。

對於輕微且未嚴重影響交通安全的違規情形，交通警察大隊指出，將遵循違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則施以勸導審核認定原則，視個案違規情形審慎判斷是否採取勸導不舉發，並持續加強科技執法審核標準的一致性與正確性。

桃園市交通警察大隊大隊長李維振表示，這次啟用科技執法設備，不僅提升效率，更強調「合情、合理、合法」原則。

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李維振指出，為讓民眾熟悉新增科技執法設備位置，警方自12月起開始宣導，除原本每個方向一面告示牌外，再新增「預計啟用執法告示牌面」告示牌，並將設備位置公布於交通警察大隊官網與社群媒體，方便民眾查詢。

交通警察大隊表示，桃園市科技執法目前有154處，明年將新增29處，其中2處為設備保固期到期而原地重建，桃市明年1月1日起共有181處科技執法。（編輯：戴光育）1131231