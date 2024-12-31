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新北地院強制執行 查獲蔡阿嘎前員工蘿拉持毒送辦

2024/12/31 20:55（12/31 21:35 更新）
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網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉有債務糾紛，蔡阿嘎日前會同法院人員及警方赴蘿拉住處進行強制執行，員警當場檢驗發現含有第二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」，蘿拉被帶回警分局偵辦，詢後依毒品罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年12月31日
網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉有債務糾紛，蔡阿嘎日前會同法院人員及警方赴蘿拉住處進行強制執行，員警當場檢驗發現含有第二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」，蘿拉被帶回警分局偵辦，詢後依毒品罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年12月31日
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（中央社記者王鴻國新北31日電）網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉有債務糾紛，蔡阿嘎日前陪同法院人員及警方上門進行強制執行，意外在蘿拉住處發現含有依托咪酯的喪屍煙彈，警詢後依毒品罪嫌將蘿拉移送法辦。

蘆洲警分局今天以訊息說明，蔡阿嘎與蘿拉（林姓女子）有債務糾紛，蔡阿嘎向法院聲請強制執行，蔡阿嘎以債權人身分於30日上午11時許與新北地方法院人員、轄區員警一同到蘿拉位於新北市蘆洲區三民路的租屋處進行強制執行。

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警分局表示，員警當天配合法院上門進行強制執行時，發現房內郭姓男子的吸食電子煙，當場檢驗發現含有第二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈。隨後另於屋內起獲疑由林女所持有的3顆煙彈，經檢驗同樣有依托咪酯陽性反應。

員警當場將郭男、林女帶回警局偵辦，警詢後，2人都被依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並積極查追查毒品上游。（編輯：戴光育）1131231

#新北地檢署
#蘆洲警分局
#蔡阿嘎
蔡阿嘎
12強主題曲「就一起」出爐 蔡阿嘎台古大戰演出
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