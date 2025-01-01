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竹山紫南宮發蛇年錢母 75歲苗栗婦排隊突昏倒不治

2025/1/1 13:35
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）苗栗75歲羅姓婦人前往南投竹山紫南宮排隊領錢母，不料今天上午突昏倒，當場失去呼吸心跳，緊急送至竹山秀傳醫院搶救仍不治，家屬聯繫禮儀社處理後事，確切死因待釐清。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發送乙巳蛇年錢母，雖然天公不作美，一早仍吸引數萬名信眾排隊，由於廟方提早並延長發送時間，估發出逾10萬枚錢母；但現場一名高齡婦人排隊時突然昏倒，同行者趕緊報案，由南投縣消防局名間分隊救護車，送至竹山秀傳醫院搶救。

南投縣消防局指出，名間分隊救護人員到達竹山鎮田中巷現場時，來自苗栗縣羅姓婦人已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，同行者告知羅婦突昏倒、事前無身體不適徵象，救護人員趕緊將羅婦送醫搶救；由於羅婦未隨身攜帶證件，相關病史待進一步了解。

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醫院表示，羅婦在排隊現場已失去呼吸心跳，到院搶救仍回天乏術，家屬聯繫禮儀社處理後事。根據交通部中央氣象署網站資訊，竹山測站今天上午氣溫約攝氏15度至17.5度；今天前往紫南宮民眾表示，天氣雖不佳、不時下小雨，但不是非常寒冷，穿外套即可禦寒。

對於這起信眾昏倒事件，紫南宮主委莊秋安說，廟方接獲通知有信眾昏倒，並有人趕到紫南宮辦公室取用自動體外心臟去顫器，同時打電話向消防局求助，人員將自動體外心臟去顫器送至婦人昏倒現場時，救護車已將婦人送醫，經詢問院方約急救40分鐘。（編輯：陳仁華）1140101

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