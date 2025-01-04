台中公車違規超車險撞機車 警通知駕駛到案

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（中央社記者蘇木春台中4日電）統聯客運61路公車昨天行經台中大雅區，為超車違規跨越雙黃線，險些撞上對向停等的機車，過程被網友拍下上傳網路引熱議。警方表示，將通知駕駛到案，調查後依法開罰。

有網友昨天在YouTube頻道「WoWtchout–地圖型行車影像分享平台」分享影片，畫面中可見於3日下午4時多，機車在大雅區雅環路二段135巷口停等欲迴轉，對向統聯客運61路公車為超車跨越雙黃線，險些撞上機車，引發網友議論。

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台中市警局大雅分局今天表示，經檢視民眾張貼的影像，案發公車駕駛行駛於道路，於超越前車時未保持適當間隔，違反道路交通管理處罰條例第47條1項3款規定，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。將依程序通知駕駛到案說明，調查完備後依法告發。

台中市交通局透過文字稿表示，針對統聯客運61路公車3日下午4時33分，大雅區雅環路二段135巷口危險駕車行為，依規定處分客運業者1000至5000元罰款，亦要求即刻強化駕駛員教育訓練，同時提出檢討報告，若仍未改善，將扣減評鑑分數。（編輯：郭諭儒）1140104