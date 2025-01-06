年關近 台中警防搶防詐演練強化警銀連線護鈔

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）年關將屆，台中市警察局展開加強重要節日安全維護工作，其中第二分局聯合三信商銀進行金融防搶防詐演練，而第四分局則與向上郵局共同舉辦金融機構防搶演練暨攔截圍捕。

第二分局今天說明，這場金融防搶防詐演練，是透過結合時下最夯的「周杰倫演唱會門票」，演練過程不僅提高了民眾與銀行行員危機意識，更藉此宣導防搶、防詐必要性。

第二分局表示，演練內容從1名因無法買到周杰倫演唱會門票而購買黃牛票的受害者，以及1名因缺錢買票決定搶銀行的搶匪展開，受害人準備到銀行匯款大量現金，但被銀行員察覺異常，懷疑遭遇詐騙並立即向主管通報，但就在此時，搶匪突然闖入銀行，要求行員將現金裝入袋子。

行員機警按下警報，員警快速抵達現場支援，過程中，搶匪注意力被受害人手中的紙袋吸引，兩人因袋內現金爆發爭執，更因同為周杰倫的粉絲互唱「我不配」，引發緊張又滑稽對峙畫面；在搶匪毫無察覺情況下，優勢警力迅速將其壓制，成功化解危機，整場演練圓滿完成。

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至於第四分局結合向上郵局共同舉辦的年度金融機構防搶演練暨攔截圍捕。警方表示，有別以往採用各種角色進行演練，這次採用第一視角方式拍攝，演練過程中，警方展現高超專業技能，從接獲報案到圍捕歹徒，每個環節環環相扣。

第四分局指出，金融機構員工也展現沉著冷靜態度，配合警方順利完成演練，並將整個過程製作成精彩短影音，在各大社群平台上強力宣傳，目的在提升全民防搶意識，共同打造一個安全金融環境，盼讓民眾安心過好年。（編輯：陳仁華）1140106