大貨車在工地滑動 駕駛欲跳上車拉手剎車卻被輾斃

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）45歲曾姓工人今天中午在工地吃便當時，見停放一旁的大貨車滑動，情急下想跳上車拉手剎車，卻遭大貨車輾過，當場無生命跡象，警消獲報後到場將患者送醫急救，仍傷重不治。

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警方調查，縣道193北段正進行拓寬工程，曾姓男子是大貨車駕駛，疑似手剎車沒拉好、或是手剎車油壓系統故障等因素，停在斜坡的大貨車向前滑動，曾男見狀上前欲爬上車排除滑動時，不慎遭車輛輾過，其餘同事見狀後立即通知119到場，送醫急救後仍因傷重不治，全案報請檢察官相驗。

花蓮縣消防局第一大隊表示，北埔分隊今天中午12時12分接獲指揮中心派遣案件，新城鄉康樂村加灣1-11號往193縣道旁工地有1名工人遭車子壓傷，救護人員到達現場患者已經OHCA（到院前心肺功能停止）倒臥於車子左後輪旁，立即給予CPR、AED等救護處置，現場救護人員處置後立即將患者送至花蓮慈濟醫院急救。（編輯：李淑華）1140106