彰化秀水鄉代會主席糾眾鬥毆傷3人 一審判5年

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠與人在小吃部發生口角，糾眾持空包彈槍對空開2槍，並由4友人持鐵棍毆打3人，致人眼球破裂，法院近日依共同傷害致人重傷罪判處蔣憲忠5年刑期。

根據彰化地方法院判決書，秀水鄉民代表會主席蔣憲忠於民國111年7月晚間前往一家小吃部聚會時，與周姓、徐姓、潘姓3人有口角，隨即找來陳姓被告等4人與對方爆發肢體衝突。

蔣憲忠等一方中途離開，拿取空包彈槍、鐵棍等復返現場，由蔣憲忠持空包彈槍朝天花板擊發2次，4名友人持鐵棍、棍棒毆打對方3人，導致周男左眼球破裂、視網膜剝離，且無矯正可能。

法官審酌，蔣憲忠未思理性解決紛爭，反而召來被告4人聚集衝突，不僅讓其他包廂及櫃檯人員驚恐躲避，釀徐男、潘男受傷，更對周男造成無法回復損害，對社會治安產生惡劣影響。

辯護律師指稱，其中1名陳姓被告持鐵棍、棒棍攻擊周男後，周男蹲下而自行撞到玻璃杯，才導致重傷害，蔣憲忠並未參與重傷害犯行或犯意聯絡。

法官認為，蔣憲忠雖未實際出手毆打對方，但他是衝突發生起因，並召集指示其餘被告4人毆打對方；5名被告均作蔣憲忠未指示其餘4人毆打對方、只有其中1名被告獨自毆打周男等不實陳述，難認被告5人已真心悔悟。

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彰化地院一審依犯共同傷害致人重傷罪，將蔣憲忠處有期徒刑5年；另4名被告處4年5月至4年6月不等刑期。全案可上訴。

彰化縣政府民政處表示，有關秀水鄉民代表會主席蔣憲忠因刑事案件，遭法院第一審裁處有期徒刑5年，依據地方制度法第79條規定，因案件尚未判刑確定，未達解除其職權或職務要件。（編輯：陳仁華）1140107