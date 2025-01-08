加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 社會

消防夫妻勒索麥當勞7000萬元未遂 貪污罪判刑定讞

2025/1/8 16:36（1/8 16:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
時任新北市消防局蔡姓夫妻涉勒索麥當勞天價賠償未遂，二審各判刑6年6月、5年2月，8日最高法院駁回上訴定讞。（圖取自Pixabay圖庫）
時任新北市消防局蔡姓夫妻涉勒索麥當勞天價賠償未遂，二審各判刑6年6月、5年2月，8日最高法院駁回上訴定讞。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北8日電）時任新北市消防局的蔡姓夫妻明知幼子跌斷手的醫藥費僅6700元，向麥當勞索賠7060萬元未遂。二審依藉勢藉端勒索財物未遂罪各判刑6年6月、5年2月，今天最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡姓男子與黃姓妻子時任新北市政府消防局火災預防科隊員，擁有登入「消防安全管理系統」查詢新北市公共場所消防安全資料的權限，並有指派各消防分隊執行稽查的職責。

民國106年3月30日晚間，蔡姓夫妻的兒子在新北巿土城區麥當勞裕民店2樓遊戲區玩耍時不慎摔傷，導致手骨折，醫療費用為新台幣6703元。蔡姓夫妻因投資失利積欠債務，遂策劃向麥當勞公司勒索賠償。

蔡男利用職務之便登入安管系統，查詢裕民店違建等資料，並匿名向新北市政府市長信箱檢舉。土城分隊初步稽查未發現違規後，蔡男遂致電指導分隊再次稽查，並開立限期改善單。

麥當勞公司因蔡姓夫妻的行為受到壓力，指派法務人員出面協商和解。蔡男以兒子受傷為由，聲稱麥當勞各分店存在多項違規，要求7060萬元賠償，威脅若不從將公開資料。

麥當勞公司擔心商譽受損，持續協商未果，而向法務部調查局桃園市調查處告發，蔡姓夫妻才未得逞。案經桃園地檢署依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物未遂罪起訴。

一審桃園地方法院認定，蔡姓夫妻行為僅構成刑法的恐嚇取財未遂罪，判處各1年2月徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

二審認為，一審判決未認定蔡男行為與職務相關有誤，僅以刑法的恐嚇取財未遂罪論罪不當；審酌蔡男、黃女犯後否認犯行、犯後態度等，因此改判蔡男6年6月徒刑、黃女5年2月徒刑。

案經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140108

延伸閱讀
回顧檢方起訴說明／藉權勢勒索 新北消防夫妻遭起訴二審判決／兒摔斷手消防夫妻勒索麥當勞逾7000萬 二審改依貪污罪重判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：