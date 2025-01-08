消防夫妻勒索麥當勞7000萬元未遂 貪污罪判刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）時任新北市消防局的蔡姓夫妻明知幼子跌斷手的醫藥費僅6700元，向麥當勞索賠7060萬元未遂。二審依藉勢藉端勒索財物未遂罪各判刑6年6月、5年2月，今天最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡姓男子與黃姓妻子時任新北市政府消防局火災預防科隊員，擁有登入「消防安全管理系統」查詢新北市公共場所消防安全資料的權限，並有指派各消防分隊執行稽查的職責。

民國106年3月30日晚間，蔡姓夫妻的兒子在新北巿土城區麥當勞裕民店2樓遊戲區玩耍時不慎摔傷，導致手骨折，醫療費用為新台幣6703元。蔡姓夫妻因投資失利積欠債務，遂策劃向麥當勞公司勒索賠償。

蔡男利用職務之便登入安管系統，查詢裕民店違建等資料，並匿名向新北市政府市長信箱檢舉。土城分隊初步稽查未發現違規後，蔡男遂致電指導分隊再次稽查，並開立限期改善單。

麥當勞公司因蔡姓夫妻的行為受到壓力，指派法務人員出面協商和解。蔡男以兒子受傷為由，聲稱麥當勞各分店存在多項違規，要求7060萬元賠償，威脅若不從將公開資料。

麥當勞公司擔心商譽受損，持續協商未果，而向法務部調查局桃園市調查處告發，蔡姓夫妻才未得逞。案經桃園地檢署依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物未遂罪起訴。

一審桃園地方法院認定，蔡姓夫妻行為僅構成刑法的恐嚇取財未遂罪，判處各1年2月徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審認為，一審判決未認定蔡男行為與職務相關有誤，僅以刑法的恐嚇取財未遂罪論罪不當；審酌蔡男、黃女犯後否認犯行、犯後態度等，因此改判蔡男6年6月徒刑、黃女5年2月徒刑。

案經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140108