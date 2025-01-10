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男子涉殺人逃亡24年 士院國民法官判刑15年

2025/1/10 20:15
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（中央社記者謝幸恩台北10日電）陳姓男子於民國88年間因協商抵債失敗，教唆手下開槍並持開山刀砍殺被害人致死，逃亡24年被逮捕。士林地方法院國民法官庭今天依殺人罪判處有期徒刑15年，可上訴。

士林地院今天晚間發布新聞資料指出，民國88年12月10日晚間7時許，陳男與被害人在台北市士林區一家卡拉OK店協商抵債，因談判破裂，雙方發生衝突。陳男掏出預藏的開山刀威嚇被害人，並指使手下持槍射擊，被害人身中刀傷、槍傷後倒地不起。

被害人送醫後，因右腹部槍傷及全身21處刀傷導致出血性休克，不治身亡。陳男案發後逃亡，士林地檢署於89年發布通緝，直到113年被警方逮捕。案經檢方起訴，並適用國民法官參審制度。

士林地院在選出國民法官後，開庭審理此案。國民法官與職業法官今天作出一審判決。

士林地院新聞資料指出，陳男犯後否認犯行，但國民法官庭依據相關被告及證人陳述，辯護人自主調查證據等，認定陳男犯殺人罪，事證明確。

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合議庭認為，被害人在中彈失去抵抗能力後，陳男仍指使手下持續射擊，並持續砍殺，且事後未對被害人施以救護，顯示非單純教訓或傷害行為，主觀上具有殺人不確定的故意。

合議庭審酌，陳男在協商過程中僅因被害人拒絕抵債而心生不滿，進而行凶，犯罪手段惡性重大且逃逸多年，迄今未能向被害人家屬道歉，也未曾進行和解或賠償，難有悔意，判處有期徒刑15年，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140110

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