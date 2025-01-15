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高雄後庄車站地下道遭塗鴉噴漆染紅 市府報警追查

2025/1/15 14:46（1/15 16:01 更新）
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高雄大寮後庄火車站遭不明人士塗鴉噴漆，連照明燈都被染紅，導致整條地下道一片暗紅。（邱于軒提供）中央社記者洪學廣傳真 114年1月15日
高雄大寮後庄火車站遭不明人士塗鴉噴漆，連照明燈都被染紅，導致整條地下道一片暗紅。（邱于軒提供）中央社記者洪學廣傳真 114年1月15日
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄大寮後庄火車站遭不明人士塗鴉噴漆，連照明燈都被染紅，導致整條地下道一片暗紅，氣氛恐怖。工務局指出，將派工清除塗鴉，照明燈具也將儘速換新，同時已報警追查。

國民黨籍高雄市議員邱于軒表示，後庄火車站地下道被噴漆塗鴉，造成地下道變成「紅燈區」，讓路人毛骨悚然，當地里長去年12月28日就曾反映卻未見改善，造成「高雄奇景」，已經要求將地下道儘快復原，讓民眾安心回家。

對此，高雄市政府工務局表示，獲報後已隨即派員處理，其中照明燈具塗鴉污損經擦拭無效，需全數更換。並已先行報警追查行為人，未來將再派員加強巡檢，避免設施再遭毀損。

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工務局進一步表示，此處地下道經查遭民眾任意塗鴉，已派工進行後續清除改善，燈具也將儘速換新。呼籲民眾勿任意毀損公共設施，違者將依相關法規開罰及求償。另外民眾如發現道路相關問題可撥打1999通報市府處理。

高雄市政府警察局林園分局則指出，14日接獲工務局人員報案，去年12月28日發現後庄火車站地下道遭不明人士塗鴉，確切時間不詳，全案已依毀損案受理，並調閱周遭監視器畫面過濾可疑人士偵辦中，同時也責請轄管派出所加強周遭巡邏，以防止類似情形發生。（編輯：李淑華）1140115

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