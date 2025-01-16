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外籍男屏東過馬路險遭撞 汽車駕駛最重罰逾4萬

2025/1/16 15:38（1/16 15:46 更新）
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屏東火車站前車流多，1名外籍男子要穿越車站前斑馬線，差點遭1輛車撞上。屏東警方16日表示，駕駛行為已違規，合計最重可罰新台幣逾4萬元並吊扣牌照。中央社記者李卉婷攝 114年1月16日
屏東火車站前車流多，1名外籍男子要穿越車站前斑馬線，差點遭1輛車撞上。屏東警方16日表示，駕駛行為已違規，合計最重可罰新台幣逾4萬元並吊扣牌照。中央社記者李卉婷攝 114年1月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）1名外籍男子要穿越屏東火車站前斑馬線，差點遭1輛車撞上，男子將影片發布在社群上，引發熱議。屏東警方今天表示，駕駛行為已違規，合計最重可罰4萬3800元並吊扣牌照。

外籍男子昨天在臉書（Facebook）「Expats in Taiwan」發布1支影片，畫面中1輛白色自小客車行經屏東火車站前斑馬線未減速，仍高速駛過，還迴轉與錄影的外籍男子對話，外籍男子用中英文提醒駕駛「要小心」，還告訴對方「You almost hit me（你差點撞到我）」。

屏東縣警局屏東分局第5組巡官焦振唐今天接受媒體聯訪表示，網傳影片民眾行走於行人穿越道時，自小客車未依規停讓，且違規暫停車道後又迴轉行為，嚴重影響其他用路人交通安全，將依道路交通管理處罰條例未停讓行人、暫停車道及違規迴轉等行為進行舉發。

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屏東警方提及，未停讓行人可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰；暫停車道可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣汽車牌照6個月；違規迴轉可處600元以上1800元以下罰鍰。

警方表示，駕駛違規行為合計最重可罰4萬3800元，呼籲用路人行經路口務必減速通過並停讓行人，共同維護用路人安全。（編輯：謝雅竹）1140116

#屏東火車站
#屏東縣
#屏東縣警察局
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