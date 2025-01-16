台18線轎車跨越雙黃線又龜速 警方依法開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）近日有民眾反映1輛白色自小車在嘉義縣番路鄉台18線44公里路段，違規跨越雙黃線及龜速行駛，造成車流阻塞；警方說，將依違反道路交通管理處罰條例規定製單舉發。

網友日前在臉書貼出在阿里山公路遇到1輛白色自小車龜速行駛的影片，並指出「在上山路段，疑似遇到檢舉達人，故意開很慢，要讓你超車，然後再檢舉你雙黃線超車，現在時速只20公里。」被錄影的白色轎車還一度違規跨越雙黃線。

透過 Google News 追蹤中央社

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿說，將向白色轎車車主製單舉發，違規跨越雙黃線行駛，依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，最高可處新台幣1800元以下罰鍰。

中埔分局說，該路段行車速度最高速限為30公里，呼籲駕駛人在山區道路行駛，請減速慢行，切勿違規超車或其他違規行為，避免造成交通事故發生。慢速車駕駛於行車時如要讓後車超車，可尋找適當寬闊地點減速靠右禮讓後方車輛通過。（編輯：謝雅竹）1140116