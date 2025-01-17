鈕承澤性侵案入監 第4度申請假釋獲准

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，2021年入監服刑，3度申請假釋遭駁。法務部矯正署表示，鈕承澤執行日數（含縮刑）已超過8成5，經花監假釋審查會審查，已陳報矯正署許可假釋。

矯正署今天說，鈕承澤經法院宣告應執行有期徒刑4年，2021年11月底入監服刑，合計執行日數（含縮刑）已近3年5個月，依法接受身心輔導與治療，已符合中華民國刑法提報假釋門檻規定。

矯正署表示，矯正署花蓮監獄依監獄行刑法、受刑人假釋實施辦法，委請外部專家學者組審查會依法審查鈕承澤假釋申請案；經綜合考量犯行情節、犯後態度及再犯風險等面向後，依審查會決議，陳報矯正署許可假釋。

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矯正署表示，假釋審核標準一體適用所有受刑人，不因身分差異有特殊待遇，只要符合假釋條件都依法辦理。另外，有關鈕承澤釋放時間，待院檢通知，如果收容監獄收到院檢釋放命令後，將立即辦理釋放程序。

全案起於鈕承澤擔任電影「跑馬」劇組導演期間，2018年1場聚會後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審都依強制性交罪被判處有期徒刑4年，鈕承澤提起上訴，最高法院認為二審判決已綜合卷內相關卷證資料，說明認定鈕承澤犯強制性交罪證據及理由，無違背法令，2021年駁回上訴，全案確定。（編輯：李明宗）1140117