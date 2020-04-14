鈕承澤案判4年 法官：被害人陰影難抹滅

（中央社記者林長順台北14日電）導演鈕承澤被控性侵案，台北地院今天判決4年徒刑。法官認為，鈕承澤所為對被害女子性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成對方心中性侵陰影恐終身難以抹滅，應予嚴懲。

判決指出，鈕承澤是電影「跑馬」的導演，因而於民國107年10月間，認識剛加入劇組擔任工作人員的被害女子，對她心生愛慕，同年11月23日要求劇組林姓主管帶被害人到他住處參加私人聚會。

判決表示，當天晚間9時許，其餘賓客先行離去，僅餘林姓主管及被害女子在場，林姓主管為製造鈕承澤與被害女子獨處機會，獨自離開，鈕承澤見屋內僅剩他與被害女子，兩人聊天後，趁機性侵得逞。

鈕承澤在庭訊時辯稱，案發當天他以為被害女子對他有好感，並沒有違反對方意願。法院訊問女子友人、劇組人員、主管後，認定案發前兩人並無任何男女好感情愫存在，鈕承澤也知道被害女子當天表現與平時無異，不可能誤認被害女子對他產生好感。

法官表示，被害女子當天以緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻等方式拒絕鈕承澤，可見鈕承澤的辯解與事實不符，不足採信。鈕承澤另辯稱當天酒醉斷片，但法官並不採信。

法官指出，鈕承澤身為國內知名導演，利用媒體散布消息，形塑兩人存有男女情愫。且在審理中藉由和解書記載內容，試圖營造被害人案發時未傳達出拒絕之意，並暗指對方主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。

法官考量鈕承澤有前科紀錄，以及他曾任演員、現為導演，尚有母親需撫養等生活狀況，並於審理中已與被害女子達成和解，彌補所造成的損害，判決有期徒刑4年。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1090414