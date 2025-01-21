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專題》無人機為何在軍事上越來越重要？一窺百年變遷、台灣使用現況
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鈕承澤性侵案假釋付保護管束 出獄後須向觀護人報到

2025/1/21 16:11（1/21 16:24 更新）
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圖為鈕承澤（前右）入監前赴花蓮地檢署報到。（中央社檔案照片）
圖為鈕承澤（前右）入監前赴花蓮地檢署報到。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北21日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，民國110年11月底入監服刑，日前申請假釋獲准。台灣高等法院今天裁定鈕承澤假釋中付保護管束。法務部矯正署則說，預計明天中午鈕承澤假釋出獄。

台灣高等法院新聞稿指出，受刑人鈕承澤因妨害性自主案件，先後經判刑及執行，經法務部矯正署核准假釋，檢察官依刑法、刑事訴訟法相關規定，向高院聲請假釋中付保護管束。

新聞稿指出，經高院合議庭審核卷附法務部矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法有據，裁定鈕承澤假釋中付保護管束。

矯正署則表示，在收到地檢署的執行保護管束命令後，預計明天中午鈕承澤假釋出獄；依規定，鈕承澤獲釋後，必須在24小時內向地檢署觀護人報到。

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全案起於，鈕承澤擔任電影「跑馬」劇組導演期間，107年11月24日1場聚會結束後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審均依強制性交罪被判處有期徒刑4年。

案經上訴，最高法院認為二審判決無違背法令，110年9月駁回上訴定讞，鈕承澤於110年11月入監服刑，日前第4度申請假釋獲准。（編輯：張銘坤）1140121

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