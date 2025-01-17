嘉市警局反詐 網紅以被害人身分籲勿輕信話術

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）網紅「柯莉絲汀」照片曾被詐欺集團盜用從事假交友投資詐騙，她今天以被害人身分參加嘉義市警察局反詐騙記者會，並提醒民眾，網路交友只要提及投資賺錢機會等都是詐騙話術。

嘉義市警察局今天召開反詐騙記者會，說明嘉義市去年12月受理詐欺案202件，雖然較同年11月減少17件，但財損卻增加新台幣4600餘萬元，受理最多的是假投資詐騙、其次假網拍詐騙，財損金額以假投資最多、其次是假冒公務員詐騙。

網紅「柯莉絲汀」今天以被害人身分參加記者會，因她的照片曾被詐欺集團盜用從事假交友投資詐騙，有被害人因此損失上百萬元。

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她表示，詐欺集團利用俊男美女的照片吸引被害人關注後，再藉機提供高獲利投資管道，邀請被害人參與投資，被害人投入資金後，卻再也無法聯繫對方；提醒民眾，網路交友只要提及高額投資賺錢機會等都是詐騙話術，千萬不要輕易相信。

嘉義市警察局指出，日前一名楊姓女子在網路認識的朋友推薦下，加入Line投資群組，過程中，對方不斷提供相關投資高獲利的股票資訊，並慫恿投資賺錢，楊女不疑有他，前往銀行準備提領積蓄230萬元投資，所幸行員機警報警阻詐，讓楊女保住積蓄。（編輯：郭諭儒）1140117