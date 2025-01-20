男子潛入台科大實驗室偷筆電、主機板 警逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北20日電）戴姓男子日前凌晨至台灣科技大學實驗室內行竊，偷走價值約新台幣9萬元筆電、主機板等多項物品後開車逃逸。警方獲報循線逮人到案，所幸失竊物品未遭變賣，警詢後依法送辦。

台北市警察局大安分局今天透過新聞資料指出，羅斯福路派出所日前獲報，位於基隆路4段的台灣科技大學實驗室遭人行竊，獲報後派員前往了解狀況。

北市大安警分局羅斯福路派出所所長陳韋勲說，經查竊賊趁人煙稀少的凌晨潛入學校內實驗室犯案，偷走2台筆記型電腦、硬碟、主機板、處理器、顯示卡等共14項電腦設備，初估財損約9萬餘元。

警方後續成立專案小組並與校方保持聯繫相互配合積極偵辦，經調閱監視器畫面掌握竊賊犯案後，步行至停在校外附近巷弄汽車內後逃逸，後續以車牌追人，查出涉案為有竊盜前科64歲戴姓男子。

警方說，有工程背景的戴姓男子趁凌晨1時左右潛入學校內實驗室犯案，過程中還刻意變裝規避監視器拍攝，經掌握身分後，得知戴男住在台北市中山區附近。

警方組成專案小組在1月8日持搜索票及拘票前往搜索，當場逮人並搜出多項失竊物品。戴男事後供稱犯案只是臨時起意，所以物品並未變賣。

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警方詢後依竊盜罪嫌把戴姓男子移送檢方偵辦，至於起獲的失竊物品已發還給被害人。大安分局呼籲，年關將近，民眾對個人財物應妥善保管，並提高警覺，避免讓有心人有機可趁。

北市大安警分局表示，將持續全力維護轄區治安、保障民眾財產、打擊不法犯罪，若接獲報案將會儘速破案，並加強各項勤務，遏止轄區內發生相關犯罪。（編輯：方沛清）1140120