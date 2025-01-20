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屏東酒駕大執法 3天取締26件

2025/1/20 16:35
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府警察局17至19日展開酒後駕車專案執法行動，為期3天的全面攔查，共取締酒駕違規26件，其中14人移送法辦，盼減少交通事故，讓民眾迎接平安春節假期。

依屏東縣警察局統計，民國113年共取締酒駕案件2685件，較民國112年減少353件；民國113年因酒駕導致交通事故的死亡人數為7人、受傷人數357人，較民國112年分別減少8人和34人。

屏東縣警察局表示，雖然酒駕事故呈現下降趨勢，但仍有家庭因酒駕事故蒙受巨大損失，統計今年迄今，酒駕事故已造成14人受傷，酒駕問題仍不容忽視。

屏東縣警局發布新聞稿指出，17至19日展開酒後駕車專案執法行動，為期3天行動中，共取締酒駕違規26件，其中14人移送法辦、12件違規案件移送行政裁罰。

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屏東警方表示，酒後駕車極易影響駕駛人判斷力與反應時間，降低行車警覺性，造成重大交通事故與人身傷亡。此次專案取締行動並非宣示性的執法，而是為了真正減少酒駕肇事，確保民眾生命安全。

警方呼籲，飲酒後應選擇代駕或搭乘公共交通工具，避免悲劇發生，對酒駕行為將持續保持「零容忍」態度，確保法治與秩序。（編輯：陳清芳）1140120

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