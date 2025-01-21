轆轆溫泉失聯登山客上午尋獲 意識清楚吊掛下山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣21日電）19日在南橫轆轆溫泉失聯的黃姓登山客，今天上午由空勤黑鷹直升機尋獲，並吊掛下山，黃男意識清楚。

台東縣消防局今天上午發布訊息表示，18日黃男與楊姓、邱姓登山客前往轆轆溫泉進行登山活動，黃男19日早上獨自溯溪前往凱翁峽谷進行空拍機拍攝，當日溪水暴漲，於是暫躲岩壁石縫待救。

楊姓與邱姓登山客於19日晚間回到營地後發現黃男失聯；當時，黃男未攜帶食物，也未帶救生衣，穿著白色頭盔及黑色防寒衣，使得搜尋工作變得更加困難。

透過 Google News 追蹤中央社

消防局表示，搜救人員於20日下午展開搜尋，中華民國山難救助協會東區搜救委員會剛好於附近訓練，協助救援，但由於凱翁大峽谷水流湍急，部分區域無法接近，民間團體協助救援行動受阻。

由於搜尋條件艱難，消防局決定申請空勤總隊於今天進行吊掛搜尋；所幸上午，空勤直升機空勘時發現黃男，並於8時3分完成吊掛救援，黃男獲救意識清楚。（編輯：陳仁華）1140121