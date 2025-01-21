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連江地檢署與更生會入監關懷 為受刑人送暖

2025/1/21 19:15（1/21 19:16 更新）
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法務部矯正署金門監獄連江分監目前有14名收容人，春節將至，福建連江地方檢察署與福建更生保護會連江辦事處代表等人日前前往送暖，盼收容人溫暖過好年。（福建連江地方檢察署提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年1月21日
法務部矯正署金門監獄連江分監目前有14名收容人，春節將至，福建連江地方檢察署與福建更生保護會連江辦事處代表等人日前前往送暖，盼收容人溫暖過好年。（福建連江地方檢察署提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年1月21日
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（中央社記者潘欣彤連江縣21日電）法務部矯正署金門監獄連江分監為全台最迷你監獄，目前僅14位受刑人。連江地檢署與福建更生保護會日前舉辦入監關懷活動，送上棉被等物資，幫助受刑人度過馬祖寒冬。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，馬祖位處國之北疆，冬季氣溫寒冷，而農曆春節將近，為讓受刑人感受社會關懷，期待他們更生回歸社會，並於矯正業務展現司法柔性力量，連江地檢署攜手福建更生保護會連江辦事處，共同舉辦「寒冬送暖」入監關懷活動。

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連江地檢署由檢察長林彥良代表，福建更生保護會則由董事張龍德、陳國禮，主任陳惠萍代表，與更生輔導志工們共同進入法務部矯正署金門監獄連江分監，致贈受刑人蘋果，以及保暖用的棉被、針織毛帽、熱水壺等，協助受刑人抵擋馬祖寒冬，過個好年。

檢察長林彥良除對受刑人傳達各界關懷與支持外，也期勉受刑人把握在監期間，調整與充實自己，與其他受刑人間相處愉快，平安服滿刑期，早日與家人朋友們相聚。（編輯：李淑華）1140121

#林彥良
#連江地檢署
#福建更生保護會
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