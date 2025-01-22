高雄女宮主打死欠20多萬法事費信徒 2審改判9年半

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄顧姓男子因積欠20多萬法事費，遭蔡姓女宮主拿木棒、鐵鎚等痛毆成傷，最後丟包致死。蔡女一審遭依傷害致死罪判10年，高雄高分院今天上午從輕改判9年半，可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午指出，蔡女主觀上雖無致人於死之意，但應能預見顧男長時間遭毆打，恐致人體皮下和肌肉內大量出血，若未及時送醫，可能因失血過多休克死亡。蔡女等人卻將顧男棄之不顧，所為影響社會治安，並造成被害人家屬天人永隔悲痛，考量犯後坦承部分傷害犯行，未與家屬達成和解，據此依傷害致死罪判9年半，2名共犯被訴殺人罪部分駁回上訴，全案可上訴。

一審判決指出，62歲顧男長年來因篤信57歲蔡女經營的高雄前鎮區私人宮廟「無極慈聖宮」能消災解厄，不僅將多年積蓄都貢獻在廟方，還積欠新台幣20多萬元法事金。但因未依時間還款，蔡女便在民國111年1月5日下午找來顧男談判。

不料顧男一進去廟裡，蔡女即夥同66歲梁姓同居人和53歲魏姓信徒控制行動，並持廟內木棒、鐵鎚、抓耙子毆打對方成傷。因顧男不願簽立本票，不但變本加厲持續毆打，還強逼交出提款卡跟密碼，盜領顧男銀行帳戶3000元現金，直到隔天上午才將人載至鳳山臨海路某公園丟包，並被路過民眾發現。

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高雄市警察局鳳山分局員警獲報到場時，發現顧男身上有多處瘀傷，且附近還有沾血漬長袖外衣，加上又查出死者非鳳山人，認為死因不單純，組成專案小組調查，在3小時內將3名嫌犯逮捕歸案。由於警方事後在蔡女宮廟內搜出作案棍棒及鐵槌，且廟內發現有血漬擦拭痕，依殺人罪將3人移送雄檢偵辦。

高雄地方法院審酌梁姓、魏姓共犯明知顧男帳戶內僅有3386元，卻擅自提領其帳戶內的3000元，客觀上金額雖不多，卻幾乎是顧男可動支現金，其等絲毫不留日常生活費用，動機、行為不佳，考量2名共犯未參與毆打。依傷害致死罪判蔡女10年，2名共犯依共同犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪判3個月，殺人罪部分無罪，可易科罰金。（編輯：郭諭儒）1140122