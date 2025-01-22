農漁會選舉將近 雄檢揭牌成立查察小組查賄

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）農曆年後即將進行農漁會理監事選舉，高雄地檢署今天揭牌成立選舉查察妨害選舉執行小組，檢察長黃元冠表示，農漁會選舉攸關地方政治，檢方將嚴守程序正義查緝選舉不法。

為因應114年舉行農漁會選舉，維護農漁民權益，防範金錢、暴力及各種不法手段介入，高雄地檢署上午與全國檢察署同步成立分區查察聯繫中心，並編組成立「114年農漁會選舉查察妨害選舉執行小組」，正式展開選舉查察行動。

台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎致詞表示，選舉為法治國家大事，公平公正選舉也是國人期待，這次農漁會選舉是明年大選（縣市長選舉）前哨戰，今天檢、警、調、廉、政風等單位共同揭牌，展現農漁會選舉查察決心，相關單位將全力以赴，維持選舉公平公正。

黃元冠表示，農曆年後即將進行農漁會理監事及總幹事等選舉，農漁會選舉攸關地方政治，並與地方金融信用息息相關，高雄有許多相關政府組織，例如高雄市政府農業局、海洋局，檢、警、調、廉、政風等單位將秉持一貫態度，戮力辦理各項妨害選舉查察及宣導工作。

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黃元冠說，雄檢已在高雄高分檢指導下整合各機關資源與戰力，將以最堅強陣容嚴守程序正義，全力查緝選舉不法。

高雄地檢署呼籲，農漁會選舉攸關地方民主制度及農漁業的健全發展，民眾若發現有賄選情事，踴躍向檢方或警、調、廉、政風等各機關提出檢舉（檢舉專線：0800024099 撥通後按4），檢舉獎金最高達新台幣200萬元，檢方將對於檢舉人身分嚴格保密，共同守護乾淨選舉。（編輯：李淑華）1140122