雲林地檢成立專責小組查察農漁會選舉 已受理6件

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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）因應今年雲林地區農漁會選舉，雲林地檢署聯合警方、調查局、雲縣府政風處成立「農漁會查察妨害選舉執行小組」今天揭牌；地檢署說，目前已接到6件檢舉偵辦中。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察長黃智勇、雲林縣警察局長李建民、法務部調查局雲林縣調查站主任鍾達振、雲林縣政府政風處處長邢啓春等人，今天為「農漁會查察妨害選舉執行小組」共同揭牌，展現強力查緝賄選決心。

黃智勇強調，維護選舉公平性，是檢、調、警、廉等查賄機關責無旁貸的責任，截至目前為止，已受理6件情資，積極偵辦中。

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黃智勇表示，常見的賄選模式除現金買票外、送禮、旅遊綁樁等都是，農曆年節將至，要審慎嚴防有人在過年期間假借送禮賄選，只要有情資出現，必會嚴查速辦，確保選舉公平性。

民眾發現有妨害選舉情事，可撥打檢舉專線0800024099 （撥通後再按4），檢舉賄選獎金最高新台幣200萬元、境外勢力介選獎金100萬元至2000萬元、選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，檢舉資料絕對保密。（編輯：郭諭儒）1140122