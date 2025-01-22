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漁民駕膠筏雲林外海遇大浪翻覆 海巡冒險救回

2025/1/22 21:40（1/22 22:38 更新）
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黃姓漁民22日駕駛膠筏出海，在雲林縣麥寮鄉許厝寮西北堤外海域遇大浪翻覆待援，海巡獲報後與洪姓漁民合作將人安全救回。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月22日
黃姓漁民22日駕駛膠筏出海，在雲林縣麥寮鄉許厝寮西北堤外海域遇大浪翻覆待援，海巡獲報後與洪姓漁民合作將人安全救回。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月22日
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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）海巡署中部分署第四岸巡隊今天下午接獲通報，雲林麥寮許厝寮西北堤外海域，黃姓漁民駕駛膠筏遇大浪翻覆待援，海巡人員與洪姓漁民駕駛膠筏冒險將人安全救回。

海巡署中部分署第四岸巡隊今晚發布新聞稿表示，下午1時許，許厝寮安檢所接獲民眾通報，黃姓漁民駕駛膠筏在許厝寮西北堤外海域被大浪打翻，他爬上翻覆的膠筏待援。

許厝寮安檢所接獲通報後，所長柯振中即刻率員抵達現場了解狀況，並通報麥寮機動巡邏站及消防隊前來支援。隨後柯振中會同洪姓漁民駕駛膠筏前往援救，過程中因風浪過大多次受阻，下午2時45分終於抵達翻覆地點並將受困黃姓漁民救起。

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柯振中說，經檢視黃姓漁民意識清楚，惟因長時間受困而手腳乏力，黃姓漁民表示身體無礙無需就醫。

第四岸巡隊呼籲民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助。（編輯：謝雅竹）1140122

#海巡署中部分署第四岸巡隊
#雲林
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