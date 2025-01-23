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宜蘭男嬰疑遭虐致死 父母涉案被羈押

2025/1/23 14:33
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭一名去年9月中旬出生的男嬰今年初因不適由父母送醫，經搶救仍回天乏術。檢警初步調查，死因為多重器官衰竭，男嬰的父母親疑有不當對待，涉嫌重大，昨天深夜遭羈押。

據了解，男嬰的父親吳姓男子以打工為生，與妻子育有2子。年約2歲的長子去年施打疫苗時，醫療人員發現長子身上有不明傷勢，經宜蘭縣政府社會處派員訪視後，認為家長不當管教，依兒童及少年福利與權益保障法，將長子強制帶離，送到寄養家庭安置。

至於去年9月中旬出生的次子，他今年1月初因不適，由吳男夫妻送醫，雖經搶救後仍於1月21日回天乏術。

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宜蘭地方檢察署今天指出，次子經初判為因多重器官衰竭死亡，吳男夫妻疑涉施虐，涉嫌重大，經訊問後依涉犯妨害幼童發育致死及成年人故意對兒童傷害致死犯罪，且有勾串及逃亡之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押獲准。

社會處表示，吳妻當時產下第2胎後，社工曾數度到府訪視，都未察覺異樣。此憾事發生後，吳男的長子將被持續安置，暫不送回吳男家庭。目前全案進入司法程序，縣府不便多做回應。（編輯：戴光育）1140123

#宜蘭縣
#虐嬰
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