屏東魚池中央鐵皮屋聚賭 警逮12人籲春節勿違法

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東警方查獲東港大鵬灣1處魚池中央鐵皮屋聚賭，22日下午逮捕場主及賭客共12人，依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。警方呼籲，春節期間勿非法賭博。

屏東縣警察局東港分局第二組長蘇文宏接受中央社記者電訪表示，22日下午2時專案小組持屏東地方法院搜索票，前往大鵬灣1處魚池中央鐵皮屋查緝，當場逮獲場主及3桌賭客共12人，賭客年齡多為50至60多歲長輩；查扣賭資與抽頭金新台幣1萬2000餘元。

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東港警分局長高志正強調，春節期間絕不容許非法賭博行為，將強力執行掃蕩轄內賭博，並呼籲民眾勿有賭博惡習。如民眾在社區中發現可疑不法情事，可向警察機關報案及檢舉，警方將戮力以赴，以維護良好治安環境，共創社區安居樂業家園，讓民眾安心好過年。

東港警分局表示，「民國114年度加強重要節日安全維護工作」今年1月20日起跑。分局接獲大鵬灣魚池中央聚集賭博情資後，與派出所員警成立專案小組調查偵辦。賭具有撲克牌及麻將牌；賭客以撲克牌13支、撲克牌排七及麻將牌從事賭博行為，現場查扣賭資、抽頭金、撲克牌、麻將牌等不法證物，依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1140124