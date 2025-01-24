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過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
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詐騙累犯出獄2週 假冒幣商行騙遭花警破獲

2025/1/24 16:07（1/24 16:11 更新）
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28歲黃姓詐騙累犯剛服刑完出獄2週，又以相同手法行騙，花蓮一名女子遭詐報警，警方循線逮獲黃男送辦。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 114年1月24日
28歲黃姓詐騙累犯剛服刑完出獄2週，又以相同手法行騙，花蓮一名女子遭詐報警，警方循線逮獲黃男送辦。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 114年1月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）詐騙累犯28歲黃姓男子剛服刑完出獄2週，又以相同手法在網路以投資虛擬貨幣可獲利等話術行騙，花蓮1女子遭詐新台幣173萬元，警方循線逮獲黃男送辦羈押。

花蓮縣警局今天指出，接獲民眾報案，在臉書聽信投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術，遭誆騙投資虛擬貨幣，將現金投入詐團指定的TokenEx交易平台錢包，有個人幣商到府收款、兌幣，導致女子損失5萬多顆泰達幣/USDT，價值約173萬元。

經花警循線追查，上月中旬在花蓮市某停車場逮捕黃姓非法幣商，查扣點鈔機、提款卡、現金袋及現金52萬餘元等證物。

經查發現，黃男先前才因詐欺罪入監服刑，出獄2週又再以相同手法犯案被捕，依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等，移送花蓮地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

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花蓮縣警局表示，詐欺集團洗錢犯嫌自稱「個人幣商」是意圖規避刑責，詐團聲稱「到府收款」、「到府幣商」都是詐騙。

花蓮縣警局統計，去年1月至12月受理詐騙案共1766件，其中以假投資案占34%最多，其他依序是假網拍（購物）及ATM解除分期付款，民眾可至打詐儀表板網站點閱詐諞手法，避免遭騙。（編輯：唐聲揚）1140124

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