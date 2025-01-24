詐騙累犯出獄2週 假冒幣商行騙遭花警破獲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）詐騙累犯28歲黃姓男子剛服刑完出獄2週，又以相同手法在網路以投資虛擬貨幣可獲利等話術行騙，花蓮1女子遭詐新台幣173萬元，警方循線逮獲黃男送辦羈押。

花蓮縣警局今天指出，接獲民眾報案，在臉書聽信投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術，遭誆騙投資虛擬貨幣，將現金投入詐團指定的TokenEx交易平台錢包，有個人幣商到府收款、兌幣，導致女子損失5萬多顆泰達幣/USDT，價值約173萬元。

經花警循線追查，上月中旬在花蓮市某停車場逮捕黃姓非法幣商，查扣點鈔機、提款卡、現金袋及現金52萬餘元等證物。

經查發現，黃男先前才因詐欺罪入監服刑，出獄2週又再以相同手法犯案被捕，依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等，移送花蓮地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮縣警局表示，詐欺集團洗錢犯嫌自稱「個人幣商」是意圖規避刑責，詐團聲稱「到府收款」、「到府幣商」都是詐騙。

花蓮縣警局統計，去年1月至12月受理詐騙案共1766件，其中以假投資案占34%最多，其他依序是假網拍（購物）及ATM解除分期付款，民眾可至打詐儀表板網站點閱詐諞手法，避免遭騙。（編輯：唐聲揚）1140124