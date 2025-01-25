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媒體指大法官技術性缺席 憲法法庭：24日未開會

2025/1/25 16:17（1/25 16:37 更新）
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圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北25日電）媒體報導因有大法官技術性缺席，造成憲法法庭無法評議憲訴法釋憲案。 憲法法庭今天表示，有召開評議會議，因相關議程討論告一段落，原定的評議會議未召開，並無大法官缺席。

媒體報導，憲法法庭表定24日最後一次評議庭，並未對總統賴清德剛公布的憲法訴訟法作出暫停施行的暫時處分，關鍵因素是有大法官選擇技術性缺席，實際上未開評議庭。

對此，司法院憲法法庭今天透過新聞資料表示，關於媒體報導有大法官缺席造成無法評議，憲法法庭每週預定評議時間均在司法院及憲法法庭的官網對外公布。

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憲法法庭指出，本週有如常召開評議會議，因相關議程討論告一段落，昨天上午原定的評議會議未召開，並無媒體報導所稱因有大法官技術性缺席，造成無法評議情形。

聲明稿表示，針對民主進步黨立法委員就這次憲法訴訟法修正條文聲請憲法審查及暫時處分一案，目前仍由大法官依法處理，尚未做出裁判。（編輯：李淑華）1140125

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